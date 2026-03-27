viernes, 27 de marzo de 2026

En nuestra capital detienen a un hombre buscado por la Justicia de Entre Rios

En la tarde de ayer 26-03-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, en colaboración a la unidad fiscal y en relación a un hecho que se investiga, luego de realizar amplias tareas de investigación, lograron demorar a un hombre quien presuntamente se encontraría relacionado a varios ilícitos ocurridos en esta ciudad y en la provincia de Entre Rios.

El procedimiento, fue realizado por el citado personal, alrededor de las 15:00 horas, donde luego de intensas labores investigativas, hallándose en inmediaciones de la calle Cuba, procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, quien estaría sindicado como presunto autor de un hecho delictivo -supuesto hurto calificado-, además, y siguiendo con la línea investigativa  resulto poseer pedido de detención por hallarse presuntamente vinculado a otros hechos que se investigan actualmente por parte de las autoridades de Concepcion del Uruguay - provincia de Entre Rios.

El demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dirección, donde continuaron con los tramites de rigor.