En nuestra capital detienen a un hombre buscado por la Justicia de Entre Rios

El procedimiento, fue realizado
por el citado personal, alrededor de las 15:00 horas, donde luego de intensas
labores investigativas, hallándose en inmediaciones de la calle Cuba,
procedieron a la demora de un hombre mayor de edad, quien estaría sindicado
como presunto autor de un hecho delictivo -supuesto hurto calificado-, además,
y siguiendo con la línea investigativa
resulto poseer pedido de detención por hallarse presuntamente vinculado
a otros hechos que se investigan actualmente por parte de las autoridades de
Concepcion del Uruguay - provincia de Entre Rios.
El demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dirección, donde continuaron con los tramites de rigor.