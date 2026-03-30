lunes, 30 de marzo de 2026

En operativos de prevención la Policía demoró a seis personas por merodeo

Durante la jornada de hoy 30-03-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, llevaron adelante intensas recorridas en diferentes sectores de nuestra ciudad, logrando en la oportunidad y en distintas circunstancias la demora de un total de seis personas, momentos en que los mismos se encontraban merodeado, observando detenidamente los domicilios y los vehículos estacionados en la vía pública.

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las 07:15 horas, en inmediaciones de calles Unanue y Mancilla, donde identificaron y demoraron a un joven de 22 años de edad.

Posteriormente, pasadas las 09:00 horas, por intersección de calles Callao y Gato y Mancha demoraron a un mayor de 37 años de edad.

De igual forma siendo las 13:00 horas aproximadamente demoraron a otra persona -un mayor de 39 años de edad-quien se hallaba por inmediaciones de Avenida IV Centenario y calle Comodoro Rivadavia.

Asimismo, por Calles Nevada y Lyons, alrededor de las 15:00 horas identificaron y demoraron a otro de 31 años de edad.

Así también, momentos más tarde fue demorado otro mayor de 31 años de edad, en inmediaciones de cales Crespo y Argentina.

Por último, alrededor de las 18:30 horas, en cercanías de calles Arequipa y Tierra del Fuego fue demorado un joven de 25 años.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las diligencias de cada caso.