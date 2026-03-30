En operativos de prevención la Policía demoró a seis personas por merodeo

El primer procedimiento, lo concretaron alrededor de las
07:15 horas, en inmediaciones de calles Unanue y Mancilla, donde identificaron
y demoraron a un joven de 22 años de edad.
Posteriormente, pasadas las 09:00 horas, por intersección de
calles Callao y Gato y Mancha demoraron a un mayor de 37 años de edad.
De igual forma siendo las 13:00 horas aproximadamente
demoraron a otra persona -un mayor de 39 años de edad-quien se hallaba por
inmediaciones de Avenida IV Centenario y calle Comodoro Rivadavia.
Asimismo, por Calles Nevada y Lyons, alrededor de las 15:00
horas identificaron y demoraron a otro de 31 años de edad.
Así también, momentos más tarde fue demorado otro mayor de
31 años de edad, en inmediaciones de cales Crespo y Argentina.
Por último, alrededor de las 18:30 horas, en cercanías de
calles Arequipa y Tierra del Fuego fue demorado un joven de 25 años.
En todos los casos, los demorados fueron trasladados hasta
la comisaria jurisdiccional correspondiente a fin de continuar con las
diligencias de cada caso.