En tres allanamientos la Policía secuestró varias joyas y un televisor, hay un joven demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo
Cuarta Urbana, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en
trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar
tres órdenes de allanamientos de manera simultánea, secuestraron varias joyas y
un televisor, además aprehendieron a un joven que estaría vinculada al hecho.
Los distintos trabajos de investigación
desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar tres órdenes de
allanamientos ubicados en el Barrio Esperanza de esa ciudad, lugares donde
hallaron y secuestraron varias joyas de oro y plata -cadenas, dijes, pulseras,
aros y anillos-, un televisor de 55 pulgadas -marca TCL- y un perfil metálico
-tipo C-; asimismo, se procedió a la aprehensión de un joven -alias Negrito- de
21 años de edad, sindicado como uno de los presuntos autores en una causa que
se investiga
Al respecto, el joven junto a lo secuestrado
fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites del caso.