domingo, 22 de marzo de 2026

En tres allanamientos la Policía secuestró varias joyas y un televisor, hay un joven demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Cuarta Urbana, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar tres órdenes de allanamientos de manera simultánea, secuestraron varias joyas y un televisor, además aprehendieron a un joven que estaría vinculada al hecho.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar tres órdenes de allanamientos ubicados en el Barrio Esperanza de esa ciudad, lugares donde hallaron y secuestraron varias joyas de oro y plata -cadenas, dijes, pulseras, aros y anillos-, un televisor de 55 pulgadas -marca TCL- y un perfil metálico -tipo C-; asimismo, se procedió a la aprehensión de un joven -alias Negrito- de 21 años de edad, sindicado como uno de los presuntos autores en una causa que se investiga

Al respecto, el joven junto a lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.