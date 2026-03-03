Entró a robar en una vivienda y terminó preso

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Vigésimo Segunda, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención, fueron alertados que en un quincho ubicado por calle 215 una persona desconocida habría ingresado con aparenten intensiones delictivas, lo cual fue advertido por la propietaria.
Por tal motivo, de manera inmediata, los
uniformados dieron inicio a la búsqueda del mismo, logrando visualizarlo en las
inmediaciones, quien al notar la presencia policial emprende su huida,
ingresando entre el pastizal, pero tras un rápido accionar fue identificado y
demorado, tratándose de un mayor de 17 años de edad.
El demorado, fue trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.