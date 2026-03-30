Esquina: Detienen a un hombre buscado por la Justicia de Bs. As.

Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, en la mañana de hoy 30-03-26, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que registraría pedido de captura por parte de las Autoridades de la Provincia de buenos Aires.
Dicho procedimiento lo
concretaron sobre Avenida 9 de Julio y calle San Martin, lugar donde
identificaron a un hombre de 45 años de edad, el cual tras realizar las
averiguaciones correspondientes resulto que registraría pedido de captura por
partes de las Autoridades de la Provincia de Buenos Aires, por lo que fue
demorado.
El demorado fue puesto a
disposición de la justicia interviniente y trasladado a la citada dependencia
policial donde se continúan con las diligencias de rigor.