lunes, 30 de marzo de 2026

Esquina: Detienen a un hombre buscado por la Justicia de Bs. As.

Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, en la mañana de hoy 30-03-26, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que registraría pedido de captura por parte de las Autoridades de la Provincia de buenos Aires.

Dicho procedimiento lo concretaron sobre Avenida 9 de Julio y calle San Martin, lugar donde identificaron a un hombre de 45 años de edad, el cual tras realizar las averiguaciones correspondientes resulto que registraría pedido de captura por partes de las Autoridades de la Provincia de Buenos Aires, por lo que fue demorado.

El demorado fue puesto a disposición de la justicia interviniente y trasladado a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.