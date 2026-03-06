viernes, 6 de marzo de 2026

Esquina: La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Esquina, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto robo- registrado días atrás en la localidad de Santa Lucia.

Por el hecho, finalmente los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar en zonas del barrio Soldati una motocicleta -marca Motomel de 110cc- la cual -según las características observadas- se trataría de la misma denunciada como sustraída, así también identificaron a un joven de 23 años de edad, quien circulaba en el rodado.

La motocicleta recuperada, fue trasladada hasta la mencionada comisaria y puesta a disposición de la justicia a fin de continuar con los tramites al respecto.