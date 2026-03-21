Fuertes operativos de prevención en zonas rurales de San Luis del Palmar

El procedimiento fue encabezado por el comisario Dr. Eduardo Encinas Romero, incluyó recorridas simultáneas en distintos patrulleros en la 5ta Sección del departamento San Luis del Palmar, abarcando las rutas provinciales N° 4, 5 y 27, además de caminos vecinales de la 3ra Sección Parajes Herlitzka, Tacuaral, Albardones y Lomas de Galarza. Zona denominada Laguna Alfonzo.
Durante el operativo, se realizaron controles vehiculares, identificación de personas y verificación de cargas, intensificando la vigilancia sobre posibles maniobras ilícitas vinculadas al ámbito rural.
Asimismo, el personal policial mantuvo contacto directo con los vecinos de la zona, a quienes se les brindó información útil y canales de comunicación con la dependencia.
Desde la fuerza destacaron que estos controles continuarán realizándose de manera periódica, con el objetivo de reforzar la seguridad en áreas rurales y proteger a los productores de la zona.