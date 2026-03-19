Garruchos: La Policía demoró a un joven por abigeato

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé, en la jornada de ayer 18-03-26, en el marco de una investigación por un supuesto abigeato, de forma conjunta con personal de la División de Desiderio Sosa y la Comisaría de Distrito Garruchos, tras diligenciar dos allanamientos, secuestraron un arma de fuego y dos armas blancas, además la aprehensión de un joven, que estarían vinculadas al hecho.
Los procedimientos se concretaron de manera
simultánea alrededor de las 14:00 horas, en cumplimiento de dos órdenes
judiciales, donde los mencionados efectivos procedieron a la aprehensión de un
joven de 23 años de edad y al secuestro de una escopeta -calibre 12 marca
Reno-, dos cuchillos con vainas de cuero, una navaja con cabo de metal y
madera, y aproximadamente siete kilogramos de carne, los cuales serían restos
de una faena.
El joven junto a lo secuestrado fue puesto a
disposición de la unidad fiscal interviniente siendo trasladados hasta la
citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.