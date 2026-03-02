General Paz: La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

En la noche del sábado 28-02-26, alrededor de las 22:30 horas, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito General Paz en relación a un hecho delictivo ocurrido con la colaboración de la Unidad Fiscal interviniente, tras un eficaz accionar finalmente lograron recuperar una bicicleta y la demora del presunto autor del hecho.
El procedimiento lo concretaron alrededor de las 22:20 horas, tras tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta que se encontraba en la vereda de su domicilio, por lo que de forma inmediata los mencionados efectivos iniciaron tareas investigativas con amplios rastrillajes por zonas aledañas, logrando así localizar y demorar a un hombre de 47 años de edad, quien tenía en su poder la bicicleta que habría sido denunciada como sustraída, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.
Al respecto, el demorado junto al rodado fue trasladado a la dependencia policial, continuándose con los trámites de rigor.