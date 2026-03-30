General Paz: La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito General Paz, tomaron conocimiento en horas de la noche del sábado 28-03-26, sobre un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado en el barrio San Cayetano, donde persona desconocida habría sustraído una bicicleta -marca SLP-.
Por el hecho, los mencionados
efectivos llevaron adelante tareas investigativas e intensas recorridas por la
zona, lo que permitió finalmente visualizar a un hombre -mayor de edad- quien
circulaba a bordo de la bicicleta con similares características a la denunciada
como sustraída y al ser identificado y consultarle sobre la procedencia del
rodado el mismo no supo justificar.
Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de la bicicleta y a la demora del mismo, siendo trasladados hasta a citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.