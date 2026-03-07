Goya: Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

El procedimiento se
concretó, cuando el personal policial realizaba recorridas preventivas por la
jurisdicción y, al circular por inmediaciones del Puerto Boca, divisaron a un
sujeto identificado con el alias “Mono” -mayor de edad-, quien al advertir la
presencia policial arrojó hacia un terreno baldío un tubo de gas y un
ventilador de pie, intentando posteriormente huir rápidamente.
Ante esta situación,
el mismo fue demorado a pocos metros del lugar, procediéndose además al
secuestro preventivo de los elementos mencionados, ya que el ciudadano no pudo
justificar fehacientemente su procedencia.
Cabe señalar que hasta el momento no se ha podido establecer la propiedad ni procedencia de los objetos secuestrados, por lo que se continúan con las diligencias de rigor a fin de determinar su origen y localizar a un posible damnificado.