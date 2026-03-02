lunes, 2 de marzo de 2026

Goya: La Policía desbarató un desarmadero de motos, hay un demorado

En horas de la tarde de ayer 01-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito quinta de Goya, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, el marco de un legajo de investigación judicial en trámite, finalmente y tras diligenciar una orden de allanamiento, desbarataron un desarmadero de motocicleta, secuestraron diversas moto partes.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías luego de diversos trabajos de investigación, permitió diligenciar una orden de allanamiento en un inmueble ubicado por calle Tucumán al 1900, entre Av. Independencia y Av. Sarmiento de esa ciudad, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de las Comisarías de distrito 3°, 6° y de la División GTO de Goya.

En ese marco secuestraron 05 motocicletas armadas; 16 cuadros de motocicletas; 14 ruedas (completas); 11 llantas; 10 cubiertas; 05 tanques de combustibles; 12 caños de escapes; 37 bloques de cilindro y otras moto partes diversas, los cuales no pudieron ser fehacientemente acreditadas en propiedad ni procedencia por el propietario del lugar, quien fue debidamente identificado. 

Las cosas secuestradas preventivamente fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.