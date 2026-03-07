Goya: La Policía recuperó un carro recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Tercera de Goya, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, luego de diversos trabajos de investigación, lograron recuperar un carro que habría sido denunciado como sustraído.
El procedimiento lo realizaron los
mencionados policías, luego de tomar conocimiento que de frente a un domicilio
ubicado en inmediaciones del barrio Belgrano, personas de identidad desconocida
habrían sustraído, un carro de metal y madera con eje de importante dimensión,
el cual finalmente y fruto de un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar
el mismo.
El carro recuperado fue puesto a disposición
de la autoridad fiscal interviniente, en tanto en la citada dependencia
policial, se prosigue con los tramites que corresponden.