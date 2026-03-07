sábado, 7 de marzo de 2026

Goya: La Policía recuperó un carro recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Tercera de Goya, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, luego de diversos trabajos de investigación, lograron recuperar un carro que habría sido denunciado como sustraído.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento que de frente a un domicilio ubicado en inmediaciones del barrio Belgrano, personas de identidad desconocida habrían sustraído, un carro de metal y madera con eje de importante dimensión, el cual finalmente y fruto de un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar el mismo.

El carro recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto en la citada dependencia policial, se prosigue con los tramites que corresponden.