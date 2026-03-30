Goya: La Policía recuperó una motocicleta que fue robada en Bs. As.

El procedimiento, lo concretaron
momentos en que realizaban operativos de contralor y al detener la marcha de
una trafic, la cual era conducida por un hombre de 53 años de edad, observaron
que en el interior de la misma trasladaban una motocicleta -marca Honda Tornado
de 250cc- la cual, al solicitarle las documentaciones correspondientes, se
logró observar que la misma no coincidía con los datos en la numeración del
cuadro.
Por tal motivo, continuando con la línea investigativa, se determinó que dicho rodado poseía pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que, junto con la persona demorada fueron trasladados hasta la citada dependencia y puestos a disposición de la justicia a fin de continuar con los trámites correspondientes.