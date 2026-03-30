lunes, 30 de marzo de 2026

Goya: La Policía recuperó una motocicleta que fue robada en Bs. As.

El sábado 28-03-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, lograron por Ruta Nacional Nº 12,km 736 el secuestro preventivo de una motocicleta, la cual poseía pedido de secuestro por estar relacionada a una causa por supuesto Hurto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El procedimiento, lo concretaron momentos en que realizaban operativos de contralor y al detener la marcha de una trafic, la cual era conducida por un hombre de 53 años de edad, observaron que en el interior de la misma trasladaban una motocicleta -marca Honda Tornado de 250cc- la cual, al solicitarle las documentaciones correspondientes, se logró observar que la misma no coincidía con los datos en la numeración del cuadro.

Por tal motivo, continuando con la línea investigativa, se determinó que dicho rodado poseía pedido de secuestro por parte de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que, junto con la persona demorada fueron trasladados hasta la citada dependencia y puestos a disposición de la justicia a fin de continuar con los trámites correspondientes.