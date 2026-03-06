Goya: Operativo en conjunto, varios demorados y motos secuestradas

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito quinta de Goya llevaron adelante operativos de contralor en el marco del plan integral de seguridad y prevención en la ciudad de Goya, con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir delitos y garantizar el orden público, en esta oportunidad contaron con la colaboración de personal de tránsito municipal, identificaron un gran número de personas y procedieron al secuestro de diez motocicletas.
Los operativos de control de vehículos e
identificación de personas, lo realizaron en forma conjunta, los cuales
arrojaron como resultado el secuestro de 10 motocicletas de diferentes marcas y
cilindradas, en tanto, se labraron 23 multas por infracciones, además
identificaron un gran número de personas.
Las motocicletas fueron retiradas de la
vía pública, en tanto, en la citada dependencia policial, se prosigue con los
trámites de cada caso.