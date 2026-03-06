viernes, 6 de marzo de 2026

Goya: Recuperan una moto robada, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito primera de Goya, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivos -hurto de motocicleta- registrado días atrás.

Por el hecho, finalmente los mencionados efectivos lograron en la jornada del miércoles 04-03-26 hallar y secuestrar el rodado -marca Gillera, modelo Smash- denunciado como sustraído y aprehender a un hombre de 30 años de edad, sindicado como el presunto autor del hecho.

Al respecto, la motocicleta secuestrada y la persona aprehendida fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso. 