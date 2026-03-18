Goya: Tras allanamiento en conjunto, secuestraron dosis de cocaína, marihuana y celulares, hay cinco personas demoradas

Efectivos policiales dependientes de las Comisarias de Distritos1ra, 2da, 4ta 5ta y GTO de Goya en forma conjunta y coordinada llevaron a cabo una orden de allanamiento, proveniente de la Unidad Fiscal de Investigación el cual fue concretado en la jornada de hoy 18-03-26, logrando el secuestro de marihuana, cocaína, teléfonos celulares, entre otros. Por el hecho existen dos personas detenidas y tres demoradas.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en un
domicilio ubicado en el barrio San Ramon de esa localidad, lugar donde lograron
hallar y secuestrar un total de 11 teléfonos celulares, balanzas, picador
metálico, elementos de cortes, dosis de sustancia de origen vegetal y
blanquecina (los cuales, según el tes orientativo arrojo positivo para
marihuana y cocaína), memoria SD, pendrives y una cámara digital; además se
demoró a tres personas y se detuvo a dos (una mujer y un hombre) todos mayores
de edad.
Las personas demoradas y detenidas, junto a lo secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria de Distrito 2da a fin de continuar con las diligencias del caso.