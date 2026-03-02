Goya: Una mujer murió tras un siniestro vial en Ruta Nacional 12

En horas de la noche del sábado 28-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, tomaron conocimiento sobre un siniestro vial, registrado por Ruta Nacional Nº12 a la altura del kilómetro 755 aproximadamente, lugar donde por causas que son materia de investigación, se habría producido el despiste de una camioneta, lo que ocasionó el lamentable deceso de una de sus ocupantes.
Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 20:30 horas y tuvo como protagonista a una camioneta -marca Ford modelo Ranger-, conducida por una mujer de apellido -Segovia- de unos 30 años de edad, quien iba acompañada de una mujer de apellido -Díaz- de 73 años de edad.
A consecuencia del siniestro, en el lugar se produjo el lamentable deceso de la mujer de apellido -Díaz-, en tanto que la conductora del rodado fue auxiliada y trasladada hasta el Hospital local.
Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con las actuaciones correspondientes.