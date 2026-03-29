En el marco de prevención de hechos delictivos y control de vehículos y personas, que lleva adelante esta unidad de orden público, dando cumplimientos a las diferentes órdenes recibidas del Comando Superior Policial y Ministerio de Seguridad, y en razón del gran número de personas que concurrirán el día de los eventos en esta Localidad, la tarea consististe en brindar seguridad mediante operativos en el ejido jurisdiccional de esta dependencia a los efectos de asegurar el normal desenvolvimiento del Encuentro de Autos y Motos Clásicos, Antiguos y Especiales. El protocolo de seguridad consistirá en el control de tránsito dentro del ejido urbano, además orientar a los pobladores y turistas que necesitan información de los diferentes puntos donde se llevara a cabo el evento y zonas de recreación, como así identificar a la persona a los efectos de obtener sus datos personales, medios de vida y/o si los mismos son requeridos por la justicia y la protección de la vida y propiedades de los concurrentes al evento. En ese sentido los controles pueden ser de tipos móviles y estáticos en lugares estratégicos y predeterminados por el comando de esta unidad preventora y así lograr el normal desenvolvimiento del evento.
domingo, 29 de marzo de 2026
Intenso operativo policial por el Encuentro de Motos y Autos Clásicos en Colonia Liebig
Ayer sábado 28 y hoy domingo 29 de marzo de 2.026, en la localidad de Colonia Liebig, Ituzaingó Corrientes se lleva a cabo un “ENCUENTRO DE AUTOS Y MOTOS CLASICOS ANTIGUOS Y ESPECIALES”, siendo propicia en esta localidad ya que se encuentra en el límite junto a otra provincia o cerca de pasos fronterizos con otros países, la cual comparte características culturales, económicas, sociales y particulares.