Intensos operativos de contralor en toda la ciudad

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en la noche de ayer 01-03-26, efectivos policiales del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, División Policía Turística, Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 y Grupo de Intervención Rápida, llevaron adelante diversos operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de esta Ciudad.
Dichos operativos, se realizaron de manera simultánea en inmediaciones de Avenida Libertad, desde Rotonda Poncho verde hasta Ruta Nacional N°12, y luego por calle Alberdi, Avenida Teniente Ibáñez, Costanera Sur y Costanera Norte hasta Calle Chaco, lo que dieron inicio cerca de las 20:00 horas hasta pasadas las 21:00 horas, oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados, finalizando los mismo con normalidad.