jueves, 19 de marzo de 2026

Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados

En el marco integral de seguridad y prevención del delito, durante la madrugada de hoy 19-03-26, efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla, Patrulla Motorizada-, G.R.I.M 2,4 y 5, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas de dicha jurisdicción de la mencionada comisaria de esta ciudad.

Los operativos dieron inicio alrededor de las 02:30, concluyendo, pasadas las 04:30 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados.

Las personas demoradas y rodados secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.