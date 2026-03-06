Intensos operativos de prevención en la ciudad: Hay varios demorados

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en la mañana de hoy 06-03-26, efectivos policiales del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, División Policía Turística y Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº1, llevaron adelante diversos operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de esta Ciudad.
Dichos operativos, se realizaron de manera simultánea en inmediaciones del acceso al Puente Gral. Manuel Belgrano, Rotonda Virgen de Itatí, por las Avenidas 3 de abril, Independencia y Pedro Ferre, los que dieron inicio cerca de las 10:00 horas, oportunidad en que identificaron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, como así también el control de documentaciones de diferentes rodados, finalizando los mismo con normalidad.