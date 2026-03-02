Intensos operativos para combatir la presencia de animales sueltos en la vía pública

Durante este fin de semana, efectivos policiales de las Unidades Especial de Seguridad Rural y Ecológica de distintas localidades, llevaron a cabo operativos de contralor a fin de combatir la presencia de animales sueltos en la vía pública.
Dichos operativos, lo concretaron en Rutas y Caminos vecinales de las localidades de Ituzaingó, San Roque Concepcion y la ciudad Capital, entre otros.
En la oportunidad, secuestraron varios animales -vacunos y equinos-, con la finalidad de evitar siniestros viales o algún delito que respecta al abigeato.