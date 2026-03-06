Intentó robar en una vivienda y terminó preso

El procedimiento, lo concretaron los
mencionados efectivos en horas de la tarde de ayer 05-02-26, por calle
Gobernador Gallino, luego de que un hombre habría ingresado a una vivienda,
lugar de donde intentó sustraer una bicicleta -rodado 20-, lo cual fue
advertido por la propietaria del inmueble,
por lo que èsta persona salto el muro perimetral, con intenciones de
darse a la fuga, arrojando el rodado y en ese momento fue reducido por
transeúntes que notaron el accionar; asimismo, el personal policial que se
encontraba relazando recorridas de prevención visualizo dicha situación,
logrando de esta manera identificar y demorar al mismo, tratándose de un mayor
de 31 años de edad.
La persona demorada y el rodado
recuperado fueron trasladados hasta la citada comisaria y puestos a disposición
de la justicia a fin de continuar con las diligencias que correspondan.