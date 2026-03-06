viernes, 6 de marzo de 2026

Intentó robar en una vivienda y terminó preso

Personal policial dependientes de la Comisaria Sexta urbana, lograron con la colaboración de transeúntes demorar a un hombre quien momentos antes habría ingresado al interior de un domicilio con intenciones de sustraer una bicicleta.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en horas de la tarde de ayer 05-02-26, por calle Gobernador Gallino, luego de que un hombre habría ingresado a una vivienda, lugar de donde intentó sustraer una bicicleta -rodado 20-, lo cual fue advertido por la propietaria del inmueble,  por lo que èsta persona salto el muro perimetral, con intenciones de darse a la fuga, arrojando el rodado y en ese momento fue reducido por transeúntes que notaron el accionar; asimismo, el personal policial que se encontraba relazando recorridas de prevención visualizo dicha situación, logrando de esta manera identificar y demorar al mismo, tratándose de un mayor de 31 años de edad.

La persona demorada y el rodado recuperado fueron trasladados hasta la citada comisaria y puestos a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias que correspondan.