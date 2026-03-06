Isla Apipe Chico: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un demorado

Según las primeras averiguaciones
efectuadas y la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado
alrededor de las 23:00 horas, en inmediaciones del Lote N°11 de Isla Apipe
Chico, lugar donde los uniformados constataron la presencia de un hombre que se
encontraba sin vida, identificado posteriormente con el apellido -Barboza, de 34
años de edad, quien se hallaba con lesiones compatibles con arma blanca.
En ese marco, lograron identificar al
presunto autor del hecho, procediéndose a la aprehensión del mismo, un hombre
de 44 años de edad, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores
del hecho.
El aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso.