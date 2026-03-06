viernes, 6 de marzo de 2026

Isla Apipe Chico: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un demorado

Efectivos Policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Ituzaingó, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, llevan adelante labores investigativas en relación a un hecho ocurrido en horas de la noche de ayer 05-03-26, en el cual un hombre de 34 años de edad falleciera, presuntamente tras haber protagonizado algún tipo de altercado con un compañeros de trabajo, resultando con lesiones compatibles con las producidas por arma blanca por parte de esta persona, quien ya se encuentra aprehendida.

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 23:00 horas, en inmediaciones del Lote N°11 de Isla Apipe Chico, lugar donde los uniformados constataron la presencia de un hombre que se encontraba sin vida, identificado posteriormente con el apellido -Barboza, de 34 años de edad, quien se hallaba con lesiones compatibles con arma blanca.

En ese marco, lograron identificar al presunto autor del hecho, procediéndose a la aprehensión del mismo, un hombre de 44 años de edad, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores del hecho.

El aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso. 