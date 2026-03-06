Itatí: La Policía recuperó elementos robados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Itati, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo, en el cual persona desconocida habría sustraído elementos del interior de un domicilio ubicado por calle Benigno Garay de esa localidad.
Por el hecho, finalmente los mencionados
efectivos lograron en horas del mediodía de ayer 05-02-26, hallar y secuestrar
por calle Desideria Sosa un bolso y una licuadora, los cuales serian los mismos
denunciados como sustraídos.
Al respecto, los elementos recuperados fueron trasladados hasta la mencionada comisaria de Distrito, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.