domingo, 29 de marzo de 2026

Ituzaingó: Ciclista grave tras chocar contra un colectivo

En horas de la mañana de ayer 28-03-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Ituzaingó tomaron conocimiento que, por Calles Islas Malvina y Chaco, por causas que se tratan de establecer, se habría registrado un siniestro vial entre un colectivo y un ciclista, dejando como resultado al conductor del rodado menor con lesiones graves.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 08:30 horas y tuvo como protagonistas a un colectivo -marca Mercedes Benz- conducido por un hombre de 36 años de edad y una bicicleta, guiada por un ciudadano de 67 años de edad.

A consecuencia del siniestro, el conductor del rodado menor fue trasladado hasta el Hospital Escuela de nuestra ciudad, donde informaron que posee lesiones de carácter graves.

Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal en turno.