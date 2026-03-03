Ituzaingó: Detienen a un hombre buscado por la Justicia de Santa Fe

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera y Comisaria de la Mujer y el Menor de Ituzaingó, dieron cumplimento en la jornada de hoy 03-03-26 a una orden de allanamiento en el cual lograron la detención de un hombre mayor de edad quien poseía pedido de captura por parte de las autoridades de la Provincia de Santa Fe.
El procedimiento, lo concretaron los
mencionados efectivos en un domicilio ubicado por Calle 3 de Abril al 2800
aproximadamente, oportunidad en que identificaron y detuvieron a un hombre de
36 años de edad.
El detenido, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondiente y trasladado hasta la alcaidía de la citada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.