martes, 3 de marzo de 2026

Ituzaingó: Fuerte multa para el propietario de caballos sueltos en plena ruta

Anoche, mientras muchos regresaban a casa, tres caballos decidieron salir a trotar, pero por la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.255 en Ituzaingó.

El aviso llegó al 911 cerca de las 21:30 y el PRIAR Ituzaingó actuó de inmediato. Al llegar, los efectivos encontraron a los equinos corriendo por la banquina, asustados y desorientados por el intenso tránsito. 

Un verdadero riesgo para conductores y para los propios animales.

Se montó un operativo para controlar la situación y los caballos fueron arreados hasta la dependencia policial. De oficio se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Provincial N° 3615, que sanciona este tipo de hechos.

Horas después se presentó su propietario, quien reconoció los animales y acreditó su titularidad. Para retirarlos, tuvo que abonar 155.970 pesos, equivalente a 90 litros de nafta súper.

Multa pagada, caballos entregados.

Porque en la ruta, un descuido puede contar mucho más que  un susto.