Ituzaingó: Fuerte multa para el propietario de caballos sueltos en plena ruta

El aviso llegó al 911 cerca de las 21:30 y el PRIAR Ituzaingó actuó de inmediato. Al llegar, los efectivos encontraron a los equinos corriendo por la banquina, asustados y desorientados por el intenso tránsito.
Un verdadero riesgo para conductores y para los propios animales.
Se montó un operativo para controlar la situación y los caballos fueron arreados hasta la dependencia policial. De oficio se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Provincial N° 3615, que sanciona este tipo de hechos.
Horas después se presentó su propietario, quien reconoció los animales y acreditó su titularidad. Para retirarlos, tuvo que abonar 155.970 pesos, equivalente a 90 litros de nafta súper.
Multa pagada, caballos entregados.
Porque en la ruta, un descuido puede contar mucho más que un susto.