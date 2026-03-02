Ituzaingó: La Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaria de Distritito Tercera de Ituzaingó, en el marco un legajo judicial que se encuentra en trámite con la colaboración de la Unidad Fiscal interviniente, lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída.
Dicho procedimiento, lo concretaron tras tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Gillera, modelo Smash 110c.c-, por lo que los mencionados efectivos procedieron a realizar diferentes tareas investigativas con amplios patrullajes por zonas aledañas, logrando por calles Urquiza y Catamarca del barrio San Francisco de la mencionada ciudad, hallar y recuperar el rodado sustraído, secuestrandose bajo las formalidades legales correspondientes.
Por tal motivo, la motocicleta fue trasladada a la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor, con conocimiento de las autoridades competentes.