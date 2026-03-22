Ituzaingó: Rescataron un mono carayá herido al costado de la Ruta Nacional 12

Este viernes por la tarde, un vecino de la ciudad de Ituzaingó, identificado como Luciano Ángel Carletti, llegó hasta la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica con una cría de mono carayá en brazos.
La había encontrado a la vera de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.317, visiblemente herida tras un accidente.
El animal, una hembra, fue asistido de inmediato y trasladado al consultorio de la veterinaria de la Unidad Especial Silvia Teresa Sánchez, donde confirmaron una fractura expuesta en el hombro derecho.
Tras recibir las primeras curaciones, se activó el protocolo de rescate.
Minutos después, personal del Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará se hizo presente para llevarla a su centro de recuperación, donde continuará con atención especializada.
A veces, en medio del apuro de la ruta, alguien decide frenar y cambia una historia.