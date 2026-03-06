La Policía demoró a cuatro hombres y secuestró un rifle y municiones

PARAJE LOS VENCES
En horas de la noche de ayer 05-03-26, efectivos policiales de la Unidad especial de seguridad rural y ecológica de General Paz, en circunstancias en que realizaban sus labores de prevención de abigeato y caza furtiva, procedieron a la demora de cuatro personas con un arma de fuego y municiones.
El procedimiento lo realizaron cerca de
las 23.00horas, cuando encontrándose realizándose control por Ruta Provincial
N°5, en el acceso al Rincón de los Vences, identificaron a cuatro personas
–mayores de edad- a bordo de un automóvil -marca Fiat uno-, quienes llevaban en
el interior del rodado, un arma de fuego tipo rifle calibre .22 -marca Saurus-
y 47 municiones del mismo calibre.
Los hombres fueron trasladados junto al
vehículo y los elementos secuestrados a la dependencia policial, dando
intervención a la UFIC de turno, iniciándose actuaciones de oficio por supuesta
tenencia y portación de arma de fuego.