viernes, 27 de marzo de 2026

La Policía demoró a dos hombres y secuestró 80 bresas de cigarrillos de contrabando

En la tarde de ayer 26-03-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Cuarta Urbana, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitos en inmediaciones del Barrio Esperanza, demoraron a dos hombres y secuestraron 80 bresas de cigarrillos de origen extranjero y sin el aval aduanero.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 19:45 horas, los mencionados efectivos divisaron a dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta -marca Yamaha, modelo YBR 125c.c-, en dirección hacia Avenida Maipú transportando una bolsa de consorcio y una mochila de gran tamaño.

En este contexto, procedieron a la identificación y posterior demora de estas dos personas, tratándose de dos hombres de 22 y 45 años de edad, quienes tenían en su poder la cantidad de 80 brezas de cigarrillos -marca Rodeo-, sin el correspondiente aval aduanero, por lo que se secuestró los mismos y dicho rodado bajo las formalidades legales correspondientes. 

Las personas demoradas junto con todo lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad Fiscal correspondientes mientras que en la citada Comisaria se llevan a cabo las diligencias y tramites el caso, por supuesta infracción a la Ley Aduanera-Ley 22.415" (sin aval aduanero y prohibido su comercialización).