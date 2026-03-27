La Policía demoró a dos hombres y secuestró 80 bresas de cigarrillos de contrabando

El procedimiento lo concretaron
cerca de las 19:45 horas, los mencionados efectivos divisaron a dos personas
que circulaban a bordo de una motocicleta -marca Yamaha, modelo YBR 125c.c-, en
dirección hacia Avenida Maipú transportando una bolsa de consorcio y una
mochila de gran tamaño.
En este contexto, procedieron a
la identificación y posterior demora de estas dos personas, tratándose de dos
hombres de 22 y 45 años de edad, quienes tenían en su poder la cantidad de 80
brezas de cigarrillos -marca Rodeo-, sin el correspondiente aval aduanero, por
lo que se secuestró los mismos y dicho rodado bajo las formalidades legales
correspondientes.
Las personas demoradas junto con
todo lo secuestrado, fueron puestos a disposición de la autoridad Fiscal
correspondientes mientras que en la citada Comisaria se llevan a cabo las
diligencias y tramites el caso, por supuesta infracción a la Ley Aduanera-Ley
22.415" (sin aval aduanero y prohibido su comercialización).