La Policía demoró a dos jóvenes que provocaron quemas de pastizales

Por tal motivo, rápidamente los Policías se constituyeron en el lugar, donde luego de las primeras averiguaciones efectuadas, y en un rápido accionar se pudo dar con las personas que habrían estado realizando esta actividad, quienes fueron localizados y demorados, tratándose de dos jóvenes de 20 y 22 años de edad, iniciándose de oficio las correspondientes actuaciones Administrativas por Supuesta Infracción al artículo 77º (PELIGRO DE INCENDIO) del Código de Faltas, Dcto. Ley Nº 124/01.
Cabe recordar que, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, pidió a la población en general extremar los cuidados para evitar incendios de pastizales en todo el territorio correntino.
Los jóvenes demorados, fueron trasladados a la citada Comisaría donde se prosigue con los tramites que corresponden.