lunes, 2 de marzo de 2026

La Policía demoró a dos jóvenes que provocaron quemas de pastizales

En horas de la tarde de antes del sábado 28-02-26, Efectivos Policiales de la Comisaria Décimo Séptima urbana, tomaron conocimiento que, en inmediaciones de calles Amado Puyau y Las Dalias de esta ciudad, se estaría produciendo una quema de pastizales, situación está que se encuentra prohibida en todo el territorio provincial.

Por tal motivo, rápidamente los Policías se constituyeron en el lugar, donde luego de las primeras averiguaciones efectuadas, y en un rápido accionar se pudo dar con las personas que habrían estado realizando esta actividad, quienes fueron localizados y demorados, tratándose de dos jóvenes de 20 y 22 años de edad, iniciándose de oficio las correspondientes actuaciones Administrativas por Supuesta Infracción al artículo 77º (PELIGRO DE INCENDIO) del Código de Faltas, Dcto. Ley Nº 124/01.

Cabe recordar que, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, pidió a la población en general extremar los cuidados para evitar incendios de pastizales en todo el territorio correntino.

Los jóvenes demorados, fueron trasladados a la citada Comisaría donde se prosigue con los tramites que corresponden.