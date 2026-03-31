La Policía demoró a tres personas con antecedentes policiales

El primer procedimiento fue realizado por efectivos del
G.R.I.M Nº1 cerca de las 18:30 horas, momento en que tomaron conocimiento a
través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente se encontraba
un sujeto con intenciones delictivas forzando un portón de una casa ubicada por
calles España y Bolivar, por tal motivo se dirigen al lugar, donde una vez allí
divisan a un sujeto en aparente estado de ebriedad, por lo que se procedió a su
identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 33 años de edad,
quien tras averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes
policiales.
Seguidamente, alrededor de las 19:30 horas, encontrándose
por calle La Rioja al Nº1000, visualizaron e identificaron a un hombre de 39
años de edad -alias Tano-, quien se encontraba observando detenidamente los
locales comerciales y los vehículos estacionados en el lugar, el mismo sin
poder justificar su accionar fue demorado, y tras las primeras averiguaciones
realizadas resulto que registraría antecedentes policiales.
Por último, personal del G.R.I.M Nº4 siendo las 23:00 horas
aproximadamente, calles Mariño y Los Cocos, divisaron a un sujeto que se
encontraba observando hacia el interior de los domicilios y vehículos
estacionados de la zona, causando intranquilidad a los vecinos, procediéndose a
su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 31 años de
edad -alias Tano-, registrando el mismo antecedente policiales contra la
propiedad.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes
comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en
cada caso.