martes, 31 de marzo de 2026

La Policía demoró a tres personas con antecedentes policiales

En la jornada de ayer 30-03-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada, realizando recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a tres personas que registrarían antecedentes policiales.     

El primer procedimiento fue realizado por efectivos del G.R.I.M Nº1 cerca de las 18:30 horas, momento en que tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente se encontraba un sujeto con intenciones delictivas forzando un portón de una casa ubicada por calles España y Bolivar, por tal motivo se dirigen al lugar, donde una vez allí divisan a un sujeto en aparente estado de ebriedad, por lo que se procedió a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 33 años de edad, quien tras averiguaciones correspondientes resulto que registraría antecedentes policiales.

Seguidamente, alrededor de las 19:30 horas, encontrándose por calle La Rioja al Nº1000, visualizaron e identificaron a un hombre de 39 años de edad -alias Tano-, quien se encontraba observando detenidamente los locales comerciales y los vehículos estacionados en el lugar, el mismo sin poder justificar su accionar fue demorado, y tras las primeras averiguaciones realizadas resulto que registraría antecedentes policiales.

Por último, personal del G.R.I.M Nº4 siendo las 23:00 horas aproximadamente, calles Mariño y Los Cocos, divisaron a un sujeto que se encontraba observando hacia el interior de los domicilios y vehículos estacionados de la zona, causando intranquilidad a los vecinos, procediéndose a su identificación y posterior demora, tratándose de un hombre de 31 años de edad -alias Tano-, registrando el mismo antecedente policiales contra la propiedad.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.