La Policía demoró a un hombre por robar herramientas de una obra en construcción

En horas del mediodía de ayer 05-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Cuarta urbana, demoraron a un hombre quien momentos antes habría ingresado a una obra en construcción, lugar de donde aparentemente sustrajo herramientas, las cuales fueron secuestradas.
El procedimiento, lo llevaron a cabo por
calle Gobernador Rolon, lugar donde un hombre se encontraba protagonizando una
riña y por manifestaciones de transeúntes, el mismo momento antes habría
sustraído un taladro y una soldadora.
La persona demorada y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.