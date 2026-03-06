viernes, 6 de marzo de 2026

La Policía demoró a un hombre por robar herramientas de una obra en construcción

En horas del mediodía de ayer 05-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Cuarta urbana, demoraron a un hombre quien momentos antes habría ingresado a una obra en construcción, lugar de donde aparentemente sustrajo herramientas, las cuales fueron secuestradas.

El procedimiento, lo llevaron a cabo por calle Gobernador Rolon, lugar donde un hombre se encontraba protagonizando una riña y por manifestaciones de transeúntes, el mismo momento antes habría sustraído un taladro y una soldadora.

La persona demorada y los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.