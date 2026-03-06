La policía demoró a un hombre que merodeaba un establecimiento escolar

Efectivos policiales de la Comisaría Novena Urbana, en horas de la madrugada de hoy 06-03-26, momento en que realizaban sus tareas de prevención en el ámbito de su jurisdicción demoraron a un hombre que aparentemente se encontraba merodeando en inmediaciones de un establecimiento educativo.
El procedimiento se llevó a cabo
alrededor de las 01:45 horas, cuando personal policial diviso a una persona que
se encontraba merodeando en inmediaciones de un establecimiento escolar ubicado
en el Barrio Apipe, por lo que, ante esta situación, procedieron a su demora y
posterior identificación, tratándose de un hombre de 29 años.
El demorado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites de rigor.