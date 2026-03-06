viernes, 6 de marzo de 2026

La Policía demoró a un joven por ocasionar disturbios en la vía pública

En horas de la tarde del miércoles 04-03-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos en inmediaciones de Avenida Paysandú y calle Bariloche observaron a un joven ocasionando disturbios en la vía pública.

Por tal motivo, de forma inmediata procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de edad, alias “moco”, quien, según las primeras averiguaciones efectuadas se determinó que tendería antecedentes por delitos contra la propiedad.

El demorado, fue trasladado hasta la comisaria Séptima por razones de jurisdicción.