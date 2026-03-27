viernes, 27 de marzo de 2026

La Policía demoró a un joven que ocasionaba disturbios en la vía pública

En la noche de ayer 26-03-26, efectivos policiales pertenecientes del Destacamento San Marcos, en momentos que realizaban recorridas de prevención de ilícitas, demoro a un joven que aparentemente ocasionaba disturbios en la vía pública.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 22:00 horas, cuando los mencionados efectivos se encontraban sobre Avenida Manantiales y calle Nevada de esta ciudad, lugar donde visualizaron a un sujeto promoviendo disturbios por la vía pública provocando intranquilidad a los transeúntes de la zona, por lo que se procede a la identificación y demora del mismo, tratándose de un joven de 22 años de edad.

El demorado fue trasladado a la Comisaría Jurisdiccional Séptima para continuar con los trámites correspondientes.