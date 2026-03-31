martes, 31 de marzo de 2026

La Policía demoró a un sujeto y secuestró elementos de dudosa procedencia

En horas de la mañana de hoy 31-03-26, efectivos policiales de la Dirección de investigación criminal –D.I.C.-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto y secuestraron cosas de dudosa procedencia.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando encontrándose realizando sus labores de prevención en diferentes puntos de la ciudad, más precisamente en la intersección de calles Julio Verne y Francisco Romero, visualizan un sujeto que llevaba varios elementos tratándose de dos notebooks, un caloventor, fuentes varias y elementos de cocina, los cuales no pudo acreditar fehacientemente su propiedad ni procedencia.

El demorado junto a lo secuestrado preventivamente, fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.