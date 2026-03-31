La Policía demoró a un sujeto y secuestró elementos de dudosa procedencia

En horas de la mañana de hoy 31-03-26, efectivos policiales de la Dirección de investigación criminal –D.I.C.-, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un sujeto y secuestraron cosas de dudosa procedencia.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando encontrándose realizando sus labores de
prevención en diferentes puntos de la ciudad, más precisamente en la
intersección de calles Julio Verne y Francisco Romero, visualizan un sujeto que
llevaba varios elementos tratándose de dos notebooks, un caloventor, fuentes
varias y elementos de cocina, los cuales no pudo acreditar fehacientemente su
propiedad ni procedencia.
El demorado junto a lo secuestrado preventivamente, fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los trámites del caso.