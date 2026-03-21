La Policía demoró a varias personas en diferentes procedimientos

En horas de la madrugada y mañana
de hoy 21-03-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando
recorridas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a
varias personas.
El primer procedimiento fue
realizado cerca de las 01:30 horas, cuando los efectivos se hallaban sobre
Avenida Ibera y calle Estrada, donde visualizaron e identificaron a un hombre
de 28 años de edad, quien se encontraba provocando disturbios en la vía pública,
causando intranquilidad a los transeúntes del lugar, por lo que fue demorado.
Seguidamente, encontrándose por
calles Ricardo Gutiérrez y El Dorado, alrededor de las 02:15 horas,
identificaron y demoraron a un hombre de 25 años de edad, el cual observaba
detenidamente el interior de los domicilios de la zona, además tras las primeras
averiguaciones realizadas resulto que el mismo registraría antecedentes
delictivos.
De igual forma, los uniformados
cerca de las 10:00 horas recorrían en inmediaciones de la Avenida Maipú y calle
Goya, donde divisaron a tres personas visualizando los domicilios y vehículos
de la zona, causando intranquilidad a los vecinos, por lo que fueron demorados
e identificados, tratándose de tres hombres mayores de edad.
Por último, a las 11:30 horas
aproximadamente, los efectivos divisaron a una persona observando el interior
de los vehículos estacionados por Avenida Cuarto Centenario y calle Comodoro,
donde procedieron a la identificación de un joven 21 años de edad, quien no
supo justificar su accionar, siendo demorado.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.