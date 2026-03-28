La Policía desbarató un campamento de cuatreros en zona rural de Ituzaingó

Un operativo de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó permitió detectar y desmantelar un campamento presuntamente utilizado por cuatreros que operan en campos de la zona. El procedimiento se llevó ayer entre las 7 y las 12, con una comisión policial a cargo del oficial ayudante Cristian Navarro.
Los efectivos realizaron recorridas a caballo y a pie en sectores de difícil acceso, afectados por el ingreso de personas desconocidas. Durante el rastrillaje identificaron senderos ocultos utilizados para ingresar sin ser detectados.
Al inspeccionar uno de estos trillos, hallaron un campamento precario con diversos elementos: prendas de vestir, alpargatas, lazos, un "tremolar", termo y una conservadora con botellas de agua fría lo que habla de una presencia muy reciente de los cuatreros .
Todos los objetos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial para su resguardo y análisis.
"El operativo se enmarca en acciones preventivas destinadas a brindar seguridad a los productores rurales de la zona" informaron desde la policía.