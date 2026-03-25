La Policía intensificó trabajos de prevención y contralor en San Cosme

Los operativos consistieron en el
control de vehículos e identificación de personas, más precisamente en el
acceso a Punta Iglesia, en ese marco, se identificó un importante número de
personas y vehículos, de los cuales procedieron al secuestro de una camioneta
–marca Toyota Hilux- cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad, una
motocicleta -marca Honda Cg titan- y la demora de tres personas.
Así mismo, personal de recursos
naturales secuestró piezas de peces y equipo de pesca (prohibido la tenencia y
el traslado de especies icticas), conforme la ley de pesca deportiva N° 1304,
tratándose de un total de 29 bogas, 2 pacus y 6 cañas con sus reel, los cuales
fueron retirados por dicho personal, bajo las formalidades legales.
Las personas demoradas y lo secuestrado, fueron trasladados a la comisaría para los trámites de rigor.