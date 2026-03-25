miércoles, 25 de marzo de 2026

La Policía intensificó trabajos de prevención y contralor en San Cosme

En la jornada de ayer 24-03-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Cosme, llevaron adelante un intenso trabajo de control e identificación de personas en inmediaciones del km 20, en el cual también contaron con la valiosa colaboración de personal de recursos naturales.

Los operativos consistieron en el control de vehículos e identificación de personas, más precisamente en el acceso a Punta Iglesia, en ese marco, se identificó un importante número de personas y vehículos, de los cuales procedieron al secuestro de una camioneta –marca Toyota Hilux- cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad, una motocicleta -marca Honda Cg titan- y la demora de tres personas.

Así mismo, personal de recursos naturales secuestró piezas de peces y equipo de pesca (prohibido la tenencia y el traslado de especies icticas), conforme la ley de pesca deportiva N° 1304, tratándose de un total de 29 bogas, 2 pacus y 6 cañas con sus reel, los cuales fueron retirados por dicho personal, bajo las formalidades legales.

Las personas demoradas y lo secuestrado, fueron trasladados a la comisaría para los trámites de rigor.