miércoles, 25 de marzo de 2026

La Policía recuperó dos celulares robados, hay un demorado

En horas de la mañana del lunes 23-03-26, efectivos policiales del grupo de intervención rápida (G.I.R.), en cooperación con la Comisaría décimo segunda urbana, en colaboración de la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante un procedimiento que permitió recuperar dos teléfonos celulares sustraídos.

El operativo se realizó en horas de la mañana, alrededor de las 08:00, en inmediaciones de calles Malvinas Argentinas y Gaboto, en el asentamiento del barrio Juan XXIII, tras tomarse conocimiento de la sustracción de teléfonos celulares desde el interior de una vivienda.

En ese contexto, los efectivos desplegaron un rastrillaje y tareas de verificación en la zona, logrando finalmente el secuestro y recuperación de dos equipos móviles -marca Samsung e Itel-. Asimismo, durante el procedimiento, fue demorado un sujeto -mayor de edad-, quien se encontraba merodeando el lugar y portaba un arma blanca.

El demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo traslado a la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que corresponden.