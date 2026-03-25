La Policía recuperó dos celulares robados, hay un demorado

El operativo se realizó en horas de la mañana,
alrededor de las 08:00, en inmediaciones de calles Malvinas Argentinas y
Gaboto, en el asentamiento del barrio Juan XXIII, tras tomarse conocimiento de
la sustracción de teléfonos celulares desde el interior de una vivienda.
En ese contexto, los efectivos desplegaron un
rastrillaje y tareas de verificación en la zona, logrando finalmente el
secuestro y recuperación de dos equipos móviles -marca Samsung e Itel-.
Asimismo, durante el procedimiento, fue demorado un sujeto -mayor de edad-,
quien se encontraba merodeando el lugar y portaba un arma blanca.
El demorado junto a lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo traslado a
la comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites que
corresponden.