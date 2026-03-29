La Policía recuperó un reloj pulsera recientemente sustraído

En horas de la noche del viernes 27-03-26, efectivos policiales dependientes de la Dirección de Investigación Criminal momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron recuperar un reloj denunciado como sustraído momentos antes.
El procedimiento, lo concretaron alrededor de las 22:30
horas en zonas del Barrio Celia, oportunidad en que observaron a un hombre con
una bolsa de dudosa procedencia en su poder y a quien, al intentar identificar,
emprende su huida, arrojando dicho elemento en la vía pública.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron al
secuestró preventivo del elemento, el cual contenía en su interior una caja con
un reloj de pulsera -marca Festina Chrongraph- el cual tras las primeras
averiguaciones realizadas se determino que habría sido denunciado como
sustraído, por lo que fue trasladado hasta la citada dependencia a fin de ser
devuelto a su propietario.