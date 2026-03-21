La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

El procedimiento se concretó cerca de las 08:00 horas, por calle Cabo de
Hornos entre Gato y Mancha y María Edid Dávila de Soto, donde los efectivos
divisaron e identificaron a un hombre de 24 años de edad, a bordo de una
motocicleta – marca Appia Citiplus 105cc.-, el cual no supo justificar la
propiedad del mismo, posteriormente y al realizar las primeras averiguaciones,
el rodado resulto hallarse denunciado como sustraído horas antes, procediendo
al secuestro preventivo de la motocicleta y a la aprehensión del mismo.
El rodado recuperado y el aprehendido fueron puestos a disposición de la unidad fiscal interviniente, siendo trasladados a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.