lunes, 2 de marzo de 2026

La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

En la madrugada del sábado 28-02-26, efectivos de la Comisaría 22º Urbana, lograron recuperar una motocicleta que registraba pedido de secuestro por haber sido denunciada como sustraída.

El procedimiento se concretó alrededor de las 03:20 horas, cuando los mencionados efectivos se encontraba realizando recorridas preventivas en la jurisdicción, en esas circunstancias, al transitar por la colectora de la Ruta Nacional N 12, a la altura del kilómetro 1029 aproximadamente de esta ciudad, observaron una motocicleta -marca Zanella 125cc abandonada, por lo que se procedió al secuestro bajo las formalidades legales correspondientes y tras las primeras averiguaciones resulto que la misma habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaría Vigésima Urbana.

Por tal motivo, la motocicleta fue trasladada a la citada dependencia policial a fin de continuar con los trámites de rigor.