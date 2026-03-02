La Policía recuperó una moto recientemente sustraída

El procedimiento se concretó alrededor de las 03:20 horas, cuando los mencionados efectivos se encontraba realizando recorridas preventivas en la jurisdicción, en esas circunstancias, al transitar por la colectora de la Ruta Nacional N 12, a la altura del kilómetro 1029 aproximadamente de esta ciudad, observaron una motocicleta -marca Zanella 125cc abandonada, por lo que se procedió al secuestro bajo las formalidades legales correspondientes y tras las primeras averiguaciones resulto que la misma habría sido denunciada como sustraída en jurisdicción de la Comisaría Vigésima Urbana.
Por tal motivo, la motocicleta fue trasladada a la citada dependencia policial a fin de continuar con los trámites de rigor.