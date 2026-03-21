La Policía recuperó una motocicleta robada

En la Jornada de ayer 20-03-26, efectivos policiales pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal, en momentos que se encontraban realizando tareas investigativas en relación a un hecho delictivo, lograron recuperar una motocicleta que habría sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo concretaron
cuando los mencionados efectivos se encontraban por calle Amado Bopmpland en
cercanías del Río Paraná, lugar donde observaron una motocicleta 110cc en un
terreno baldío entre las malezas del lugar, por ello se procede al secuestro
preventivo de una motocicleta -marca Yamaha modelo Cripton-, la cual tras
realizar las primeras averiguaciones
resulto que la misma registraría pedido de secuestro por parte de la
Comisaria Décimo Sexta Urbana, ya que
habría sido denunciada como sustraída.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada hasta la Dirección de Investigación criminal donde se continúan con los tramites de rigor.