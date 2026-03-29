La Policía recuperó una motocicleta robada, hay dos demorados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Quinta urbana llevaron adelante tareas invetigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado días atrás y por el cual en horas de la mañana de ayer 28-03-26 diligenciaron una orden de allanamiento en el barrio Rio Parana, logrando secuestrar elementos de interés para a causa y demorar a dos personas mayores de edad, presuntamente relacionados a la causa que se investiga.
El procedimiento, lo concretaron
más precisamente en un domicilio ubicado por calle Mocoreta, donde procedieron
al secuestro de una motocicleta desarmada, marca Zanella de 125 cc, y la demora
de dos personas, uno de alias “yaca” de 36 años y “nano” de 24 años de edad,
quienes -según las investigaciones efectuadas-, estarían sindicados como los
presuntos autores del hecho delictivo.
Al respecto, las personas
demoradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la
justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las
diligencias del caso.