domingo, 29 de marzo de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada, hay dos demorados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Decimo Quinta urbana llevaron adelante tareas invetigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto hurto- registrado días atrás y por el cual en horas de la mañana de ayer 28-03-26 diligenciaron una orden de allanamiento en el barrio Rio Parana, logrando secuestrar elementos de interés para a causa y demorar a dos personas mayores de edad, presuntamente relacionados a la causa que se investiga.

El procedimiento, lo concretaron más precisamente en un domicilio ubicado por calle Mocoreta, donde procedieron al secuestro de una motocicleta desarmada, marca Zanella de 125 cc, y la demora de dos personas, uno de alias “yaca” de 36 años y “nano” de 24 años de edad, quienes -según las investigaciones efectuadas-, estarían sindicados como los presuntos autores del hecho delictivo.

Al respecto, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con las diligencias del caso.