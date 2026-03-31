martes, 31 de marzo de 2026

La Policía recuperó una motocicleta robada

En la jornada de ayer 30-03-26, efectivos policiales de la Dirección de investigación criminal D.I.C. en colaboración con la unidad fiscal interviniente, luego de diversos trabajos de investigación, lograron hallar y recuperar una motocicleta denunciada como sustraída.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de intensos trabajos de investigación desplegados y que los llevó hasta inmediaciones de Avenida Chacabuco y Pasaje Galarza de esta ciudad, donde visualizan una motocicleta de similares características a la denunciada como sustraída, en el descampado que se encuentra en el lugar, por lo que se acercan a realizar la verificación y se trataba de una motocicleta -marca Honda CG titán-, y tras las averiguaciones correspondientes, resultó que se trataba de la denunciada en horas de la madrugada.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.