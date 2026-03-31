La Policía recuperó una motocicleta robada

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías,
luego de intensos trabajos de investigación desplegados y que los llevó hasta
inmediaciones de Avenida Chacabuco y Pasaje Galarza de esta ciudad, donde
visualizan una motocicleta de similares características a la denunciada como
sustraída, en el descampado que se encuentra en el lugar, por lo que se acercan
a realizar la verificación y se trataba de una motocicleta -marca Honda CG
titán-, y tras las averiguaciones correspondientes, resultó que se trataba de
la denunciada en horas de la madrugada.
La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la
autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia
policial donde se prosigue con los tramites del caso.